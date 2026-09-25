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Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Grace Under Pressure
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 7
  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 8
  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 9
  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 10
  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 11
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  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 15
  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 16
  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 17
  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 18
  • Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 120 руб. 
Начислим 1546 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) виниловая пластинка
55 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602478262104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Grace Under Pressure
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Distant Early Warning, Afterimage, Red Sector A, The Enemy Within, The Body Electric, Kid Gloves, Red Lenses, Between The Wheels, Distant Early Warning, Afterimage, Red Sector A, The Enemy Within, The Body Electric, Kid Gloves, Red Lenses, Between The Wheels, The Spirit Of Radio, Subdivisions, The Body Electric, The Enemy Within, The Weapon, Witch Hunt, New World Man, Between The Wheels, Red Barchetta, Distant Early Warning, Red Sector A, Closer To The Heart, Kid Gloves, YYZ, 2112: The Temples O
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-ray, открытки, книга
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) виниловая пластинка

Выпуск альбома Grace Under Pressure пополнился лимитированным суперделюкс-изданием, включающим 5 виниловых пластинок весом 180 грамм, Blu-ray и 52-страничную книгу в твердом переплете. На первой пластинке представлен оригинальный стереомикс 1984 года, заново ремастерированный с оригинальных аналоговых стереомастер-лент Шоном Мэги в студии Abbey Road. GUP стал первым студийным альбомом Rush, который Терри Браун не продюсировал после 10 лет работы с группой. Теперь на второй пластинке мы можем услышать совершенно новый стереомикс альбома, созданный Терри Брауном на основе оригинальных аналоговых многоканальных студийных записей. В концертном видео Grace Under Pressure Tour 1986 года была представлена ??лишь часть выступления, состоявшегося 21 сентября 1984 года в Торонто. Теперь же впервые представлен полный концерт, заново смикшированный с оригинальных многоканальных аудиомастер-лент, а также смонтированное видео, полученное с камер, содержащее более 37 минут дополнительных выступлений.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602478262104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Grace Under Pressure
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Distant Early Warning, Afterimage, Red Sector A, The Enemy Within, The Body Electric, Kid Gloves, Red Lenses, Between The Wheels, Distant Early Warning, Afterimage, Red Sector A, The Enemy Within, The Body Electric, Kid Gloves, Red Lenses, Between The Wheels, The Spirit Of Radio, Subdivisions, The Body Electric, The Enemy Within, The Weapon, Witch Hunt, New World Man, Between The Wheels, Red Barchetta, Distant Early Warning, Red Sector A, Closer To The Heart, Kid Gloves, YYZ, 2112: The Temples O
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-ray, открытки, книга
Страна производитель
США
Описание
Выпуск альбома Grace Under Pressure пополнился лимитированным суперделюкс-изданием, включающим 5 виниловых пластинок весом 180 грамм, Blu-ray и 52-страничную книгу в твердом переплете. На первой пластинке представлен оригинальный стереомикс 1984 года, заново ремастерированный с оригинальных аналоговых стереомастер-лент Шоном Мэги в студии Abbey Road. GUP стал первым студийным альбомом Rush, который Терри Браун не продюсировал после 10 лет работы с группой. Теперь на второй пластинке мы можем услышать совершенно новый стереомикс альбома, созданный Терри Брауном на основе оригинальных аналоговых многоканальных студийных записей. В концертном видео Grace Under Pressure Tour 1986 года была представлена ??лишь часть выступления, состоявшегося 21 сентября 1984 года в Торонто. Теперь же впервые представлен полный концерт, заново смикшированный с оригинальных многоканальных аудиомастер-лент, а также смонтированное видео, полученное с камер, содержащее более 37 минут дополнительных выступлений.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 55120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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