Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rush - Grace Under Pressure (Box) (0602478262104) виниловая пластинка
Выпуск альбома Grace Under Pressure пополнился лимитированным суперделюкс-изданием, включающим 5 виниловых пластинок весом 180 грамм, Blu-ray и 52-страничную книгу в твердом переплете. На первой пластинке представлен оригинальный стереомикс 1984 года, заново ремастерированный с оригинальных аналоговых стереомастер-лент Шоном Мэги в студии Abbey Road. GUP стал первым студийным альбомом Rush, который Терри Браун не продюсировал после 10 лет работы с группой. Теперь на второй пластинке мы можем услышать совершенно новый стереомикс альбома, созданный Терри Брауном на основе оригинальных аналоговых многоканальных студийных записей. В концертном видео Grace Under Pressure Tour 1986 года была представлена ??лишь часть выступления, состоявшегося 21 сентября 1984 года в Торонто. Теперь же впервые представлен полный концерт, заново смикшированный с оригинальных многоканальных аудиомастер-лент, а также смонтированное видео, полученное с камер, содержащее более 37 минут дополнительных выступлений.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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