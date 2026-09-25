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America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка

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America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка - фото 1
America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
America
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка - фото 1
  • America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749677
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088100178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
America
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Riverside, Sandman, Three Roses, Children, A Horse With No Name, Here, I Need You, Rainy Day, Never Found The Time, Clarice, Donkey Jaw, Pigeon Song
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка

Переиздание дебютного студийного альбома 1971 года. Группа America образовалась в начале 70-х годов, их дебютный сингл «A Horse with No Name» попал на первую строчку чарта Billboard. Группа получила приз Grammy как лучшая новая группа в 1972 году. За первые пять лет существования коллектива их песни четыре раза поднимались в Top5 американских чартов.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088100178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
America
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Riverside, Sandman, Three Roses, Children, A Horse With No Name, Here, I Need You, Rainy Day, Never Found The Time, Clarice, Donkey Jaw, Pigeon Song
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание дебютного студийного альбома 1971 года. Группа America образовалась в начале 70-х годов, их дебютный сингл «A Horse with No Name» попал на первую строчку чарта Billboard. Группа получила приз Grammy как лучшая новая группа в 1972 году. За первые пять лет существования коллектива их песни четыре раза поднимались в Top5 американских чартов.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


America - America (Analogue) (0753088100178) виниловая пластинка - стоимость товара 9420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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