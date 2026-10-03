Dreame Robot Vacuum L50s Pro Ultra Black
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748616
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
64х43х42
Вес, кг.
13.6
Описание товара Dreame Robot Vacuum L50s Pro Ultra Black
Dreame Robot Vacuum L50s Pro Ultra Black
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Dreame Robot Vacuum L50s Pro Ultra Black
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
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