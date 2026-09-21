Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
20000 Па
Емкость пылесборника
0.395 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707357
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Робот-пылесос 1 шт.Базовая станция 1 шт.Основная щетка (предварительно установлена) 1 шт.Защита щетки (предварительно установлена) 1 шт.Боковая щетка (предварительно установлена) 1 шт.Контейнер для мусора (предварительно установлен; в комплекте с фильтром контейнера) 1 шт.Держатель салфеток для швабры 2 шт.Салфетки для швабры (предварительно установлены) 2 шт.Ингибитор образования накипи (предварительно установлен) 1 шт.Мешок для мусора (предварительно установлен 1 мешок) 2 шт.Инструмент для очи
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Датчики
Датчик обнаружения, Датчики препятствий
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х49х45
Вес, кг.
21
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum X50 Ultra complete Black
Dreame X50 Ultra Complete использует VersaLift навигацию, которая поднимает DToF датчик для сканирования пространства или опускает его при проезде в низких пространствах
Пылесос использует радарный метод навигации и метод Vslam навигации, используя камеру и ИИ алгоритмы, что делает уборку по-настоящему эффективной
Технология обнаружения OmniDirt 2.0 использует визуальное распознавание для различия между засохшими, жидкими и смешанными пятнами, автоматически корректируя стратегию уборки
Устройство сертифицировано по уровню низкого шума и обеспечивает мощное всасывание благодаря двигателю TurboForce 6 поколения
С технологией SideReach боковая щётка автоматически выдвигается для уборки в углах и других труднодоступных местах
Технология MopExtend RoboSwing позволяет пылесосу выдвигать швабру на 4 см и легко удалять загрязнения под низкой мебелью и в углах, а также мыть полы вдоль стен и плинтусов
С помощью функции ультразвукового распознавания ковров, Dreame X50 Ultra Complete способен выполнять определенные действия с ковровыми покрытиями
Двойная распутывающая щетка HyperStream
Система ProLeap оснащена роботизированными ногами, позволяющие Dreame X50 Ultra Complete преодолевать сложные препятствия, такие как дверные пороги и небольшие ступеньки без столкновений и с низким уровнем шума
Робот-пылесос 1 шт.Базовая станция 1 шт.Основная щетка (предварительно установлена) 1 шт.Защита щетки (предварительно установлена) 1 шт.Боковая щетка (предварительно установлена) 1 шт.Контейнер для мусора (предварительно установлен; в комплекте с фильтром контейнера) 1 шт.Держатель салфеток для швабры 2 шт.Салфетки для швабры (предварительно установлены) 2 шт.Ингибитор образования накипи (предварительно установлен) 1 шт.Мешок для мусора (предварительно установлен 1 мешок) 2 шт.Инструмент для очи
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Датчики
Датчик обнаружения, Датчики препятствий
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame X50 Ultra Complete использует VersaLift навигацию, которая поднимает DToF датчик для сканирования пространства или опускает его при проезде в низких пространствах
Пылесос использует радарный метод навигации и метод Vslam навигации, используя камеру и ИИ алгоритмы, что делает уборку по-настоящему эффективной
Технология обнаружения OmniDirt 2.0 использует визуальное распознавание для различия между засохшими, жидкими и смешанными пятнами, автоматически корректируя стратегию уборки
Устройство сертифицировано по уровню низкого шума и обеспечивает мощное всасывание благодаря двигателю TurboForce 6 поколения
С технологией SideReach боковая щётка автоматически выдвигается для уборки в углах и других труднодоступных местах
Технология MopExtend RoboSwing позволяет пылесосу выдвигать швабру на 4 см и легко удалять загрязнения под низкой мебелью и в углах, а также мыть полы вдоль стен и плинтусов
С помощью функции ультразвукового распознавания ковров, Dreame X50 Ultra Complete способен выполнять определенные действия с ковровыми покрытиями
Двойная распутывающая щетка HyperStream
Система ProLeap оснащена роботизированными ногами, позволяющие Dreame X50 Ultra Complete преодолевать сложные препятствия, такие как дверные пороги и небольшие ступеньки без столкновений и с низким уровнем шума
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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