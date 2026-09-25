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Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Firestar
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) - фото 3
  • Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748613
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860530118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Firestar
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Titan, Curse of the Machinery, In The Realm Of Heavy Metal, Demise Of The Tyrant, Firestar, Through The Fires Of Hell, Mask, Cloak and Sword, Across The Wastelands, Rising From Ashes, Nothing Is Forever, Together As One
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) виниловая пластинка

IRON SAVIOR - немецкая группа, исполняющая смесь из power и heavy метала, основанная в 1996 году. Гитаристом/вокалистом и основной движущей силой IRON SAVIOR является Piet Sielck, немецкий музыкант и продюсер, работавший с URIAH HEEP, BLIND GUARDIAN и SAXON, а также принимавший непосредственное участие в записи двух полноформатных альбомов группы SAVAGE CIRCUS. "Firestar" - пятнадцатый полноформатный альбом IRON SAVIOR, вышедший 6-го октября 2023-го на AFM Records. Оформлением "Firestar" занимался Felipe Machado Franco, работавший с релизами BLIND GUARDIAN, RHAPSODY OF FIRE, JORN и с предыдущими альбомами IRON SAVIOR. Сведение и мастеринг проходили на собственной студии Пита Powerhouse Studios (BLIND GUARDIAN, SAXON, PARAGON). Релиз включает двенадцать треков и выполнен в формате CD с 16-страничным буклетом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860530118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iron Savior
Альбом (сингл)
Firestar
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Titan, Curse of the Machinery, In The Realm Of Heavy Metal, Demise Of The Tyrant, Firestar, Through The Fires Of Hell, Mask, Cloak and Sword, Across The Wastelands, Rising From Ashes, Nothing Is Forever, Together As One
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
IRON SAVIOR - немецкая группа, исполняющая смесь из power и heavy метала, основанная в 1996 году. Гитаристом/вокалистом и основной движущей силой IRON SAVIOR является Piet Sielck, немецкий музыкант и продюсер, работавший с URIAH HEEP, BLIND GUARDIAN и SAXON, а также принимавший непосредственное участие в записи двух полноформатных альбомов группы SAVAGE CIRCUS. "Firestar" - пятнадцатый полноформатный альбом IRON SAVIOR, вышедший 6-го октября 2023-го на AFM Records. Оформлением "Firestar" занимался Felipe Machado Franco, работавший с релизами BLIND GUARDIAN, RHAPSODY OF FIRE, JORN и с предыдущими альбомами IRON SAVIOR. Сведение и мастеринг проходили на собственной студии Пита Powerhouse Studios (BLIND GUARDIAN, SAXON, PARAGON). Релиз включает двенадцать треков и выполнен в формате CD с 16-страничным буклетом.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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