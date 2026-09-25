Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Iron Savior - Firestar (coloured) (0884860530118) виниловая пластинка
IRON SAVIOR - немецкая группа, исполняющая смесь из power и heavy метала, основанная в 1996 году. Гитаристом/вокалистом и основной движущей силой IRON SAVIOR является Piet Sielck, немецкий музыкант и продюсер, работавший с URIAH HEEP, BLIND GUARDIAN и SAXON, а также принимавший непосредственное участие в записи двух полноформатных альбомов группы SAVAGE CIRCUS. "Firestar" - пятнадцатый полноформатный альбом IRON SAVIOR, вышедший 6-го октября 2023-го на AFM Records. Оформлением "Firestar" занимался Felipe Machado Franco, работавший с релизами BLIND GUARDIAN, RHAPSODY OF FIRE, JORN и с предыдущими альбомами IRON SAVIOR. Сведение и мастеринг проходили на собственной студии Пита Powerhouse Studios (BLIND GUARDIAN, SAXON, PARAGON). Релиз включает двенадцать треков и выполнен в формате CD с 16-страничным буклетом.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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