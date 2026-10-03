Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
THE GETAWAY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 185013
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624920168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
THE GETAWAY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Getaway, Dark Necessities, We Turn Red, The Longest Wave, Goodbye Angels, Sick Love, Go Robot, Feasting on The Flowers, Detroit, This Ticonderoga, Encore, The Hunter, Dreams of a Samurai
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Getaway
|A2
|Dark Necessities
|A3
|We Turn Red
|A4
|The Longest Wave
|B1
|Goodbye Angels
|B2
|Sick Love
|B3
|Go Robot
|C1
|Feasting On The Flowers
|C2
|Detroit
|C3
|This Ticonderoga
|D1
|Encore
|D2
|The Hunter
|D3
|Dreams Of A Samurai
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Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624920168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
THE GETAWAY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Getaway, Dark Necessities, We Turn Red, The Longest Wave, Goodbye Angels, Sick Love, Go Robot, Feasting on The Flowers, Detroit, This Ticonderoga, Encore, The Hunter, Dreams of a Samurai
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Getaway
|A2
|Dark Necessities
|A3
|We Turn Red
|A4
|The Longest Wave
|B1
|Goodbye Angels
|B2
|Sick Love
|B3
|Go Robot
|C1
|Feasting On The Flowers
|C2
|Detroit
|C3
|This Ticonderoga
|D1
|Encore
|D2
|The Hunter
|D3
|Dreams Of A Samurai
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Теги товара: Indie
Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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