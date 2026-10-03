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Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка

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Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка - фото 1
Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка - фото 2
Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
High As Hope
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка - фото 1
  • Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка - фото 2
  • Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567485957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
High As Hope
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
June, Hunger, South London Forever [Explicit], Big God, Sky Full Of Song, Grace [Explicit], Patricia, Years [Explicit], The End Of Love, No Choir
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка

Track List

A1June3:41
A2Hunger3:34
A3South London Forever4:22
A4Big God4:01
A5Sky Full Of Song3:45
B1Grace4:48
B2Patricia3:37
B3100 Years4:58
B4The End Of Love4:41
B5No Choir2:29

Отзывы о товаре Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567485957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
High As Hope
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
June, Hunger, South London Forever [Explicit], Big God, Sky Full Of Song, Grace [Explicit], Patricia, Years [Explicit], The End Of Love, No Choir
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1June3:41
A2Hunger3:34
A3South London Forever4:22
A4Big God4:01
A5Sky Full Of Song3:45
B1Grace4:48
B2Patricia3:37
B3100 Years4:58
B4The End Of Love4:41
B5No Choir2:29
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Florence And The Machine - High As Hope (0602567485957) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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