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Pale Spring - Dusk (0618119854546) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pale Spring - Dusk (0618119854546) виниловая пластинка

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Pale Spring - Dusk (0618119854546) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pale Spring
Альбом (сингл)
Dusk
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pale Spring - Dusk (0618119854546) - фото 1
  • Pale Spring - Dusk (0618119854546) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748609
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Pale Spring - Dusk (0618119854546) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
American Dreams
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Dreams
Barcode
[0618119854546]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pale Spring
Альбом (сингл)
Dusk
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Safe, Please U, Bruise, Slow Motion, Highway, Crystalline, Dusk, Intact, Dripping, Pulled Apart, Delirium, Dark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Pale Spring - Dusk (0618119854546) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Safe, Please U, Bruise, Slow Motion, Highway, Crystalline, Dusk, Intact, Dripping, Pulled Apart, Delirium, Dark

Отзывы о товаре Pale Spring - Dusk (0618119854546) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
American Dreams
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Dreams
Barcode
[0618119854546]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pale Spring
Альбом (сингл)
Dusk
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Safe, Please U, Bruise, Slow Motion, Highway, Crystalline, Dusk, Intact, Dripping, Pulled Apart, Delirium, Dark
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Safe, Please U, Bruise, Slow Motion, Highway, Crystalline, Dusk, Intact, Dripping, Pulled Apart, Delirium, Dark
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pale Spring - Dusk (0618119854546) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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