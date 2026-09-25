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OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0050087408435) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0050087408435) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0050087408435) - фото 1
  • OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0050087408435) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748486
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0050087408435) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087408435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
20th Century Fox Fanfare, Somebody To Love, Doing All Right... revisited (Performed by Smile), Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow), Killer Queen, Fat Bottomed Girls (Live In Paris), Bohemian Rhapsody, Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon), Crazy Little Thing Called Love, Love Of My Life (Rock In Rio), We Will Rock You (Movie Mix), Another One Bites The Dust, I Want To Break Free, Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie), Who Wants To Live Forever, Bohemian Rhapsody (Live Aid),
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0050087408435) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 20th Century Fox Fanfare, Somebody To Love, Doing All Right. revisited (Performed by Smile), Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow), Killer Queen, Fat Bottomed Girls (Live In Paris), Bohemian Rhapsody, Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon), Crazy Little Thing Called Love, Love Of My Life (Rock In Rio), We Will Rock You (Movie Mix), Another One Bites The Dust, I Want To Break Free, Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie), Who Wants To Live Forever, Bohemian Rhapsody (Live Aid), Radio Ga Ga (Live Aid), Ay-Oh (Live Aid), Hammer To Fall (Live Aid), We Are The Champions (Live Aid), Don't Stop Me Now… revisited, The Show Must Go On



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0050087408435) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087408435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
20th Century Fox Fanfare, Somebody To Love, Doing All Right... revisited (Performed by Smile), Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow), Killer Queen, Fat Bottomed Girls (Live In Paris), Bohemian Rhapsody, Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon), Crazy Little Thing Called Love, Love Of My Life (Rock In Rio), We Will Rock You (Movie Mix), Another One Bites The Dust, I Want To Break Free, Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie), Who Wants To Live Forever, Bohemian Rhapsody (Live Aid),
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 20th Century Fox Fanfare, Somebody To Love, Doing All Right. revisited (Performed by Smile), Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow), Killer Queen, Fat Bottomed Girls (Live In Paris), Bohemian Rhapsody, Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon), Crazy Little Thing Called Love, Love Of My Life (Rock In Rio), We Will Rock You (Movie Mix), Another One Bites The Dust, I Want To Break Free, Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie), Who Wants To Live Forever, Bohemian Rhapsody (Live Aid), Radio Ga Ga (Live Aid), Ay-Oh (Live Aid), Hammer To Fall (Live Aid), We Are The Champions (Live Aid), Don't Stop Me Now… revisited, The Show Must Go On


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0050087408435) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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