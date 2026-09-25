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Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка

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Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wishbone Ash
Альбом (сингл)
Wishbone Ash
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) - фото 1
  • Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Proper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Proper
Barcode
[0805520241243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wishbone Ash
Альбом (сингл)
Wishbone Ash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blind Eye, Lady Whiskey, Errors Of My Way, Queen Of Torture, Handy, Phoenix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка

Одноименный дебютный альбом Wishbone Ash, выпущенный в 1970 году, отличался своеобразным звучанием, которое оказало большое влияние на британский рок. Это переиздание в точности повторяет оригинальный британский релиз. Альбом, сочетающий в себе блюз-рок, фолк-мелодии и зарождающиеся элементы прогрессивного рока, отличается фирменным подходом группы к игре на двух соло-гитарах: Энди Пауэлл и Тед Тернер сплетают мелодичные, гармонизированные линии, а не полагаются на один доминирующий инструмент. В таких треках, как Blind Eye и Queen Of Torture, жесткие риффы сочетаются с просторными, задумчивыми пассажами, а акустические моменты создают пасторальную, почти средневековую атмосферу. Ритм-секция, сдержанная, но точная, позволяет гитарам дышать и органично развиваться. Вместо того чтобы гнаться за коммерческой актуальностью, группа делает акцент на настроении, текстуре и музыкальном взаимодействии, что придает альбому вдумчивый, исследовательский характер. Дебютный альбом Wishbone Ash звучит уверенно и перспективно, закладывая основу для более поздних классических работ группы и помогая сформировать звучание двух гитар, которое впоследствии переняли бесчисленные рок- и метал-группы.

Отзывы о товаре Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Proper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Proper
Barcode
[0805520241243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Wishbone Ash
Альбом (сингл)
Wishbone Ash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blind Eye, Lady Whiskey, Errors Of My Way, Queen Of Torture, Handy, Phoenix
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Одноименный дебютный альбом Wishbone Ash, выпущенный в 1970 году, отличался своеобразным звучанием, которое оказало большое влияние на британский рок. Это переиздание в точности повторяет оригинальный британский релиз. Альбом, сочетающий в себе блюз-рок, фолк-мелодии и зарождающиеся элементы прогрессивного рока, отличается фирменным подходом группы к игре на двух соло-гитарах: Энди Пауэлл и Тед Тернер сплетают мелодичные, гармонизированные линии, а не полагаются на один доминирующий инструмент. В таких треках, как Blind Eye и Queen Of Torture, жесткие риффы сочетаются с просторными, задумчивыми пассажами, а акустические моменты создают пасторальную, почти средневековую атмосферу. Ритм-секция, сдержанная, но точная, позволяет гитарам дышать и органично развиваться. Вместо того чтобы гнаться за коммерческой актуальностью, группа делает акцент на настроении, текстуре и музыкальном взаимодействии, что придает альбому вдумчивый, исследовательский характер. Дебютный альбом Wishbone Ash звучит уверенно и перспективно, закладывая основу для более поздних классических работ группы и помогая сформировать звучание двух гитар, которое впоследствии переняли бесчисленные рок- и метал-группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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