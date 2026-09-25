Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка
Одноименный дебютный альбом Wishbone Ash, выпущенный в 1970 году, отличался своеобразным звучанием, которое оказало большое влияние на британский рок. Это переиздание в точности повторяет оригинальный британский релиз. Альбом, сочетающий в себе блюз-рок, фолк-мелодии и зарождающиеся элементы прогрессивного рока, отличается фирменным подходом группы к игре на двух соло-гитарах: Энди Пауэлл и Тед Тернер сплетают мелодичные, гармонизированные линии, а не полагаются на один доминирующий инструмент. В таких треках, как Blind Eye и Queen Of Torture, жесткие риффы сочетаются с просторными, задумчивыми пассажами, а акустические моменты создают пасторальную, почти средневековую атмосферу. Ритм-секция, сдержанная, но точная, позволяет гитарам дышать и органично развиваться. Вместо того чтобы гнаться за коммерческой актуальностью, группа делает акцент на настроении, текстуре и музыкальном взаимодействии, что придает альбому вдумчивый, исследовательский характер. Дебютный альбом Wishbone Ash звучит уверенно и перспективно, закладывая основу для более поздних классических работ группы и помогая сформировать звучание двух гитар, которое впоследствии переняли бесчисленные рок- и метал-группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Wishbone Ash - Wishbone Ash (0805520241243) виниловая пластинка