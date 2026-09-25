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Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка

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Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
8-Tracks
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) - фото 1
  • Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) - фото 2
  • Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748420
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Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584399416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
8-Tracks
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One Of These Days, Wot's... Uh The Deal, Money, Another Brick In The Wall, Part 2, Wish You Were Here, Time, Comfortably Numb, Pigs On The Wing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка

Издание «8-Tracks» содержит восемь важнейших классических композиций Pink Floyd периода 1971-1979 годов. В треклист вошли мгновенно узнаваемые хиты, такие как «Money», «Wish You Were Here», «Another Brick in the Wall, Part 2», «Time» и «Comfortably Numb», дополненные более ранними треками, такими как «One Of These Days» и «Wot's. Uh The Deal», а также эксклюзивная полная версия «Pigs On The Wing», ранее доступная только на 8-трековом диске Animals 1977 года. Порядок треков был переставлен Стивеном Уилсоном для обеспечения плавного прослушивания. Издание на 180 г виниле. «8-Tracks» документирует полную эволюцию Pink Floyd в период их прорыва, который привел их к суперзвездной славе в 1970-х годах. Восьмилетний период, охватываемый этим специальным релизом, включает музыку из некоторых из самых успешных и признанных альбомов группы: Meddle (1971), Obscured by Clouds (1972), The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) и The Wall (1979). «8-Tracks» предлагает блестящий взгляд на этот невероятный период творческого расцвета. Это идеальная отправная точка для новых слушателей, желающих открыть для себя глубину и разнообразие непревзойденного альбомного каталога Pink Floyd, и в то же время тщательно подобранная коллекция для давних поклонников, желающих вновь окунуться в эту эпоху.



Теги товара: Pink Floyd

Отзывы о товаре Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584399416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
8-Tracks
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One Of These Days, Wot's... Uh The Deal, Money, Another Brick In The Wall, Part 2, Wish You Were Here, Time, Comfortably Numb, Pigs On The Wing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Издание «8-Tracks» содержит восемь важнейших классических композиций Pink Floyd периода 1971-1979 годов. В треклист вошли мгновенно узнаваемые хиты, такие как «Money», «Wish You Were Here», «Another Brick in the Wall, Part 2», «Time» и «Comfortably Numb», дополненные более ранними треками, такими как «One Of These Days» и «Wot's. Uh The Deal», а также эксклюзивная полная версия «Pigs On The Wing», ранее доступная только на 8-трековом диске Animals 1977 года. Порядок треков был переставлен Стивеном Уилсоном для обеспечения плавного прослушивания. Издание на 180 г виниле. «8-Tracks» документирует полную эволюцию Pink Floyd в период их прорыва, который привел их к суперзвездной славе в 1970-х годах. Восьмилетний период, охватываемый этим специальным релизом, включает музыку из некоторых из самых успешных и признанных альбомов группы: Meddle (1971), Obscured by Clouds (1972), The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) и The Wall (1979). «8-Tracks» предлагает блестящий взгляд на этот невероятный период творческого расцвета. Это идеальная отправная точка для новых слушателей, желающих открыть для себя глубину и разнообразие непревзойденного альбомного каталога Pink Floyd, и в то же время тщательно подобранная коллекция для давних поклонников, желающих вновь окунуться в эту эпоху.


Теги товара: Pink Floyd
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Отзывы


Pink Floyd - 8-Tracks (0199584399416) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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