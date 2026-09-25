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Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка

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Moby - Play (coloured) (4050538613711) - фото 2
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Moby - Play (coloured) (4050538613711) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
PLAY
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Moby - Play (coloured) (4050538613711) - фото 4
  • Moby - Play (coloured) (4050538613711) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538613711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
PLAY
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Honey, Machete, Find My Baby, 46207, Run on, Porcelain, Down Slow, Why Does My Heart Feel So Bad?, If Things Were Perfect, Everloving, South Side, Inside, Rushing, Guitar Flute & String, The Sky is Broken, Bodyrock, Natural Blues, My Weakness
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honey, Machete, Find My Baby, 46207, Run on, Porcelain, Down Slow, Why Does My Heart Feel So Bad?, If Things Were Perfect, Everloving, South Side, Inside, Rushing, Guitar Flute & String, The Sky is Broken, Bodyrock, Natural Blues, My Weakness

Отзывы о товаре Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538613711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
PLAY
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Honey, Machete, Find My Baby, 46207, Run on, Porcelain, Down Slow, Why Does My Heart Feel So Bad?, If Things Were Perfect, Everloving, South Side, Inside, Rushing, Guitar Flute & String, The Sky is Broken, Bodyrock, Natural Blues, My Weakness
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honey, Machete, Find My Baby, 46207, Run on, Porcelain, Down Slow, Why Does My Heart Feel So Bad?, If Things Were Perfect, Everloving, South Side, Inside, Rushing, Guitar Flute & String, The Sky is Broken, Bodyrock, Natural Blues, My Weakness
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moby - Play (coloured) (4050538613711) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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