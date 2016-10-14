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Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка

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Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 2
Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 3
Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 4
Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 5
Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 6
Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 7
Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
YOUTH AND YOUNG MANHOOD
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 2
  • Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 3
  • Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 4
  • Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 5
  • Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 6
  • Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 7
  • Kings Of Leon - Youth &amp; Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138541
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KINGS OF LEON
filter_none Товар входит в коллекцию KINGS OF LEON

Коллекция KINGS OF LEON


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
YOUTH AND YOUNG MANHOOD
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка

Track List

A1Red Morning Light2:59
A2Happy Alone3:59
A3Wasted Time2:45
B1Joe's Head3:21
B2Trani5:01
B3California Waiting3:29
C1Spiral Staircase2:54
C2Molly's Chambers2:15
C3Genius2:49
D1Dusty4:20
D2Holy Roller Novocaine4:01
D3Talihina Sky3:47

Отзывы о товаре Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
YOUTH AND YOUNG MANHOOD
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Red Morning Light2:59
A2Happy Alone3:59
A3Wasted Time2:45
B1Joe's Head3:21
B2Trani5:01
B3California Waiting3:29
C1Spiral Staircase2:54
C2Molly's Chambers2:15
C3Genius2:49
D1Dusty4:20
D2Holy Roller Novocaine4:01
D3Talihina Sky3:47
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - купить по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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