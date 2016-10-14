Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
YOUTH AND YOUNG MANHOOD
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 138541
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Загружаем...
5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
YOUTH AND YOUNG MANHOOD
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Red Morning Light
|2:59
|A2
|Happy Alone
|3:59
|A3
|Wasted Time
|2:45
|B1
|Joe's Head
|3:21
|B2
|Trani
|5:01
|B3
|California Waiting
|3:29
|C1
|Spiral Staircase
|2:54
|C2
|Molly's Chambers
|2:15
|C3
|Genius
|2:49
|D1
|Dusty
|4:20
|D2
|Holy Roller Novocaine
|4:01
|D3
|Talihina Sky
|3:47
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2016
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
YOUTH AND YOUNG MANHOOD
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Red Morning Light
|2:59
|A2
|Happy Alone
|3:59
|A3
|Wasted Time
|2:45
|B1
|Joe's Head
|3:21
|B2
|Trani
|5:01
|B3
|California Waiting
|3:29
|C1
|Spiral Staircase
|2:54
|C2
|Molly's Chambers
|2:15
|C3
|Genius
|2:49
|D1
|Dusty
|4:20
|D2
|Holy Roller Novocaine
|4:01
|D3
|Talihina Sky
|3:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kings Of Leon - Youth & Young Manhood (0889853473113) виниловая пластинка - купить по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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