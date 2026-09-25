Testament - Titans Of Creation (0727361489816) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Testament - Titans Of Creation (0727361489816) виниловая пластинка
Testament - американская группа из города Беркли (Калифорния) близ Сан-Франциско, играющая в стиле трэш-метал. За 37 лет существования в составе группы происходили многочисленные изменения, при этом постоянным участником остаётся только гитарист Эрик Питерсон. Со временем в группу вернулись два оригинальных участника - Алекс Сколник (гитара) и Грег Кристиан (бас-гитара), хотя Кристиан вновь покинул группу в 2014 году. Чак Билли появился в группе в 1986 году, непосредственно перед началом записи их дебютного альбома The Legacy, заменив Стива Сузу в качестве вокалиста. На счету Testament 11 полноформатных, 5 концертных альбомов, 6 компиляций и 14 синглов. Первый успех и популярность в обществе любителей тяжёлой музыки группа заработала после выхода дебютной пластинки "The Legacy" в 1987 году, за которой последовали "The New Order" (1988), "Practice What You Preach" (1989) и "Souls of Black" (1990). Крупный коммерческий успех группу ожидал сразу после выхода альбома "The Ritual" в 1992 году - он занял в чарте Billboard 200 55 место. Testament четырежды попадали в список 40 лучших альбомов США, а также дважды - в список 50 лучших альбомов Великобритании. Девятый студийный альбом группы, "The Formation Of Damnation" (2008), вошёл в двадцатку лучших альбомов в Германии, заняв 15-е место, в то время как его предшественник, альбом The Gathering, входил в топ-50 лучших альбомов Германии. Десятый студийный альбом под названием "Dark Roots of Earth", увидевший свет 27 июля 2012 года, вскоре после выхода оказался в Billboard 200 под 12-м номером - это самая высокая позиция, которой к тому моменту группе удавалось достичь в американских чартах. "Brotherhood of the Snake" (2016) также вошел в двадцатку американских чартов. Количество проданных альбомов по всему миру превышает 4 миллиона копий и достигает 1,4 миллиона в США с начала "эры SoundScan" (1991-настоящее время).
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