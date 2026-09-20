Описание товара Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка

В мире нет такого художника, как Сиа. Попробуйте подумать об артисте, который за более чем десятилетие своей карьеры превратился из востребованной инди-поп-вокалистки и певицы в мировую поп-суперзвезду. Попробуйте представить себе, что та же самая мировая поп-суперзвезда пишет и продюсирует музыку для многих других самых знаковых звезд нашего времени. А затем позвольте себе подумать о том, как Сиа Ферлер собрала больше прослушиваний и хитов по всему миру (6 в «Клубе миллиардов» на Spotify и продолжает расти.), при этом никогда не показывая своего лица, никогда не ставя под угрозу свое художественное видение и никогда не позволяя кто-то еще определяет для нее поп-славу. Поразительно представить, что какой-либо артист делает хотя бы одну из этих вещей, не говоря уже обо всех, на протяжении своей карьеры, которая продолжает достигать новых высот. Стоит повторить: в мире нет такой артистки, как Сиа. Немного предыстории: Сиа Фурлер выросла в Австралии в семье музыкантов. Начав в Аделаиде, пея в группах и выпуская собственную музыку в 1997 году, Сиа переехала в Лондон и выпустила свой дебютный альбом Healing Is Difficult в 2001 году. В том же году она впервые появилась в составе Zero 7 на их дебютном альбоме Simple Things - a сотрудничество, которое продолжится выпуском еще двух альбомов и серией мировых турне. В фильм «Цвет, маленький» 2004 года вошел «Дыши мной», который, как известно, стал саундтреком к финальной сцене финального эпизода сериала HBO «Клиент под землей». Последовало еще больше альбомов (2008-го, у некоторых людей НАСТОЯЩИЕ проблемы, 2010-го, We Are Born), прежде чем Сиа начала сочинять и сочинять песни, а также участвовать в песнях для других артистов, включая Рианну, Дэвида Гетту, Фло Риду, все из которых имели огромные успехи в чартах. топовые хиты благодаря Сии. Ее песня «Chandelier» из номинированного на «Грэмми» альбома «1000 Forms Of Fear» в 2014 году не только изменила звучание поп-музыки, но и произвела революцию в искусстве музыкального видео благодаря революционному клипу с Мэдди Зиглер в главной роли. Вскоре последовали новые мировые успехи: «Elastic Heart», «Big Girls Cry», «Alive», «Together», «Dusk Til Dawn» с Зейном и «Cheap Thrills» — сингл номер один в Billboard 8 раз подряд. недели. Более 50 миллиардов аудиопотоков не лгут. Ее рождественский альбом, выпущенный в 2017 году, входит в десятку самых популярных праздничных песен всех времен. В 2021 году она сняла свой первый полнометражный фильм под названием «Музыка», а в 2022 году песня «Unstoppable» из фильма «This Is Acting» 2016 года стала вирусной сенсацией, преодолев миллиард прослушиваний на Spotify и снова попав в чарты во многих странах. по всему миру через семь лет после его выпуска. Тем временем Сиа писала песни для других знаменитостей, таких как Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и других, написал песни для бесчисленных фильмов и саундтреков к телешоу, раздавала деньги участникам Survivor (ее любимое шоу!), вложила свою энергию в защиту прав животных, и более. И вот — Reasonable Woman, первый полноценный альбом Сии с 2016 года. Reasonable Woman настолько наполнена поп-совершенством, что просто поражает, насколько легко ей удается создавать такие мгновенно узнаваемые песни. Сборник — это все, что Сиа делает лучше всего, и звуковой эквивалент множества вещей: воодушевляющие объятия, секреты, рассказанные поздно ночью, поход на лучшую вечеринку в мире, уязвимость признания в любви к кому-то, твердая решимость сохранить уходишь, даже если твоя любовь не возвращается, беспорядок человеческого бытия, изобилие человеческого бытия. В сущности, это жизнь — происходящая с нами, происходящая для нас, песни из альбома Reasonable Woman отражают то, что мы живы в каждом припеве.