Планшет TAB20 WIFI 4/64GB GREEN BLACKVIEW
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет TAB20 WIFI 4/64GB GREEN BLACKVIEW
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх. Планшет оснащён разъёмом USB Type-C 2.0 для зарядки и передачи данных, а также поддерживает функцию OTG для подключения периферийных устройств. Для удобства работы предусмотрены два динамика, биометрическая идентификация по лицу и встроенные датчики освещённости, приближения и акселерометр.
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