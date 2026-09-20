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Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple

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Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 1
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 2
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 3
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 4
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 5
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 6
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 7
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 8
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 9
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 10
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 11
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 12
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 13
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 14
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 15
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 16
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 17
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 18
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 19
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 20
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 21
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 22
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 23
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 24
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 25
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 26
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 27
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 28
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 29
Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Digma Pro HIT 18 T606
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 1
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 2
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 3
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 4
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 5
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 6
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 7
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 8
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 9
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 10
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 11
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 12
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 13
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 14
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 15
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 16
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 17
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 18
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 19
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 20
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 21
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 22
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 23
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 24
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 25
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 26
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 27
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 28
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 29
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
13 530 руб.  14 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679029
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
HS1012PL
Линейка
Digma Pro HIT 18 T606
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.12

Описание товара Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple

Занимайся тем, что нравится, в своем комфортном пространстве!. Стильные планшеты Digma Pro привлекают внимание. Эти тонкие и легкие устройства изготовлены из материалов высочайшего качества. Они выглядят красиво, а вы с ними –эффектно. Погрузитесь в магию кино, насладитесь сервисами потокового вещания Twitch, Netflix, YouYube, VK Play, Kion. Смотрите все любимые шоу и фильмы в идеальном качестве на 10.5-дюймовом экранe с матрицей IPS, который не имеет себе равных по яркости изображения и точности цветопередачи. Наполните окружающее пространство насыщенным реалистичным звуком благодаря четырем динамикам. Откройте для себя многогранный мир музыкальных передач, видеотрансляций с концертов и фестивалей. Оцените технические преимущества производительного восьмиядерного процессора Unisoc T616 в сочетании с 8 Гб оперативной памяти: исключительно плавное воспроизведение изображения и пролистывание страниц. Держите под рукой все фото, видео, фильмы и другой контент – на вместительном накопителе объёмом 128 Гб хватит места для всего, что вы любите. А благодаря комплектации модулем, сертифицированным для подключения к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi 5, вы получите высокую скорость сетевого подключения и полностью избавитесь от задержек отображения в мобильных играх. Планшеты линейки PRIME выглядят современно, стильно и очень технологично. Благодаря легкому и одновременно прочному алюминиевому корпусу толщина планшета составляет всего 7.3 мм. Вы увлекаетесь фотографией, ищете новые сервисы для общения с друзьямиx В Google Play есть приложения для любых увлечений и многое другое. Надоело быть привязанным к розеткеx Благодаря внушительному аккумулятору емкостью 7000 мАч можно просматривать видео, играть и читать, не беспокоясь о подзарядке устройства. Кроме того, планшет поддерживает функцию быстрой зарядки и комплектуется зарядным устройством 18 Вт. Планшет поставляется с предустановленной ОС Android 13. Используйте все преимущества новейших функций этой «операционки». Мы заботимся о своих пользователях, поэтому добавили в комплект защитный чехол. Он поможет сохранить устройство от повреждений.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
HS1012PL
Линейка
Digma Pro HIT 18 T606
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Занимайся тем, что нравится, в своем комфортном пространстве!. Стильные планшеты Digma Pro привлекают внимание. Эти тонкие и легкие устройства изготовлены из материалов высочайшего качества. Они выглядят красиво, а вы с ними –эффектно. Погрузитесь в магию кино, насладитесь сервисами потокового вещания Twitch, Netflix, YouYube, VK Play, Kion. Смотрите все любимые шоу и фильмы в идеальном качестве на 10.5-дюймовом экранe с матрицей IPS, который не имеет себе равных по яркости изображения и точности цветопередачи. Наполните окружающее пространство насыщенным реалистичным звуком благодаря четырем динамикам. Откройте для себя многогранный мир музыкальных передач, видеотрансляций с концертов и фестивалей. Оцените технические преимущества производительного восьмиядерного процессора Unisoc T616 в сочетании с 8 Гб оперативной памяти: исключительно плавное воспроизведение изображения и пролистывание страниц. Держите под рукой все фото, видео, фильмы и другой контент – на вместительном накопителе объёмом 128 Гб хватит места для всего, что вы любите. А благодаря комплектации модулем, сертифицированным для подключения к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi 5, вы получите высокую скорость сетевого подключения и полностью избавитесь от задержек отображения в мобильных играх. Планшеты линейки PRIME выглядят современно, стильно и очень технологично. Благодаря легкому и одновременно прочному алюминиевому корпусу толщина планшета составляет всего 7.3 мм. Вы увлекаетесь фотографией, ищете новые сервисы для общения с друзьямиx В Google Play есть приложения для любых увлечений и многое другое. Надоело быть привязанным к розеткеx Благодаря внушительному аккумулятору емкостью 7000 мАч можно просматривать видео, играть и читать, не беспокоясь о подзарядке устройства. Кроме того, планшет поддерживает функцию быстрой зарядки и комплектуется зарядным устройством 18 Вт. Планшет поставляется с предустановленной ОС Android 13. Используйте все преимущества новейших функций этой «операционки». Мы заботимся о своих пользователях, поэтому добавили в комплект защитный чехол. Он поможет сохранить устройство от повреждений.
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