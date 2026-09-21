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Планшет Digma G8 3/32Gb 8" (DA6B8P02) темно-серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma G8 3/32Gb 8" (DA6B8P02) темно-серый

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Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 1
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Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 8
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Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 10
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Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma G8
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc SC9863A
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 2
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  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 8
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 9
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 10
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 11
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 12
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 13
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 14
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 15
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 16
  • Планшет Digma G8 3/32Gb 8&quot; (DA6B8P02) темно-серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714181
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA6B8P02
Линейка
Digma G8
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; Скрепка для извлечения SIM-карты
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc SC9863A
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
3 Гб
Встроенная память
32 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124 х 201.6 х 9.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
680

Описание товара Планшет Digma G8 3/32Gb 8" (DA6B8P02) темно-серый

Планшет Digma – это стильное и функциональное устройство, созданное для активного образа жизни. Оснащенный 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, он обеспечивает яркое и чёткое изображение для комфортного просмотра контента. Встроенная память объёмом 32 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и документов. Планшет работает на мощном процессоре с частотой 1,6 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу приложений. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, что позволяет использовать устройство в течение длительного времени без подзарядки. Планшет оснащён аккумулятором типа Li-Ion и поддерживает зарядку через современный и удобный разъём USB Type-C. Для удобной навигации предусмотрены системы GPS и ГЛОНАСС, что делает планшет надёжным помощником в пути. Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi стандартов 802.11 b/g/n, что обеспечивает стабильный и быстрый доступ к сети. Корпус устройства выполнен из качественного пластика в элегантном сером цвете, что придаёт ему современный и стильный вид. Планшет Digma – это идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Digma G8 3/32Gb 8" (DA6B8P02) темно-серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA6B8P02
Линейка
Digma G8
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; Скрепка для извлечения SIM-карты
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Unisoc SC9863A
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
3 Гб
Встроенная память
32 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124 х 201.6 х 9.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma – это стильное и функциональное устройство, созданное для активного образа жизни. Оснащенный 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, он обеспечивает яркое и чёткое изображение для комфортного просмотра контента. Встроенная память объёмом 32 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и документов. Планшет работает на мощном процессоре с частотой 1,6 ГГц, обеспечивая быструю и плавную работу приложений. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, что позволяет использовать устройство в течение длительного времени без подзарядки. Планшет оснащён аккумулятором типа Li-Ion и поддерживает зарядку через современный и удобный разъём USB Type-C. Для удобной навигации предусмотрены системы GPS и ГЛОНАСС, что делает планшет надёжным помощником в пути. Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi стандартов 802.11 b/g/n, что обеспечивает стабильный и быстрый доступ к сети. Корпус устройства выполнен из качественного пластика в элегантном сером цвете, что придаёт ему современный и стильный вид. Планшет Digma – это идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы


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