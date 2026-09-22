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Планшет Digma K10 PLUS 10.1" 4/64Gb (DA1C0P02) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Digma K10 PLUS 10.1" 4/64Gb (DA1C0P02) серый

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Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma K10
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 7
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 8
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 9
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 10
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 11
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 12
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 13
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 14
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 15
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 16
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 17
  • Планшет Digma K10 PLUS 10.1&quot; 4/64Gb (DA1C0P02) серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732619
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA1C0P02
Линейка
Digma K10
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол; клавиатура
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
246.1 х 162.8 х 10.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.34

Описание товара Планшет Digma K10 PLUS 10.1" 4/64Gb (DA1C0P02) серый

Планшет Digma — это идеальное сочетание мощности и функциональности, заключённое в стильный серый корпус. Оснащённый 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, этот планшет обеспечивает четкое и яркое изображение, позволяя насладиться мультимедийным контентом в полном объеме. Под капотом устройства находится процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1,6 ГГц, который в паре с 4 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу операционной системы Android. Это делает планшет отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Благодаря встроенной памяти объёмом 64 Гб пользователи смогут хранить все необходимые файлы, документы и приложения без необходимости постоянной очистки устройства. Так же, при необходимости, объем памяти можно расширить с помощью карт памяти. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч, позволяющим продлить время работы без подзарядки. Зарядка устройства осуществляется через современный и удобный разъём USB Type-C. Планшет Digma также порадует пользователей поддержкой систем навигации GPS и ГЛОНАСС, что делает его отличным спутником в путешествиях и поездках. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает одновременно легкость и прочность конструкции. В комплекте поставляется клавиатура, позволяющая комфортно работать с документами и набирать текст. Изготовленный в Китае, этот планшет от бренда Digma сочетает в себе передовые технологии и доступность, удовлетворяя потребности современных пользователей.

Отзывы о товаре Планшет Digma K10 PLUS 10.1" 4/64Gb (DA1C0P02) серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA1C0P02
Линейка
Digma K10
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Сетевой адаптер питания; USB-C кабель; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол; клавиатура
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Развернуть
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
2
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
246.1 х 162.8 х 10.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma — это идеальное сочетание мощности и функциональности, заключённое в стильный серый корпус. Оснащённый 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, этот планшет обеспечивает четкое и яркое изображение, позволяя насладиться мультимедийным контентом в полном объеме. Под капотом устройства находится процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1,6 ГГц, который в паре с 4 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу операционной системы Android. Это делает планшет отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Благодаря встроенной памяти объёмом 64 Гб пользователи смогут хранить все необходимые файлы, документы и приложения без необходимости постоянной очистки устройства. Так же, при необходимости, объем памяти можно расширить с помощью карт памяти. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч, позволяющим продлить время работы без подзарядки. Зарядка устройства осуществляется через современный и удобный разъём USB Type-C. Планшет Digma также порадует пользователей поддержкой систем навигации GPS и ГЛОНАСС, что делает его отличным спутником в путешествиях и поездках. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает одновременно легкость и прочность конструкции. В комплекте поставляется клавиатура, позволяющая комфортно работать с документами и набирать текст. Изготовленный в Китае, этот планшет от бренда Digma сочетает в себе передовые технологии и доступность, удовлетворяя потребности современных пользователей.
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Отзывы


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