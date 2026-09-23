Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит
**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 Wi-Fi 4+64Gb (SM-X130NZAACAU), графит** Стильный и функциональный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти позволят комфортно работать с приложениями и хранить необходимые файлы. А благодаря поддержке карт памяти (есть отдельный слот) вы сможете расширить объём хранилища. * **Долгое время работы без подзарядки:** ёмкость аккумулятора 5100 мАч обеспечит продолжительную работу планшета без необходимости постоянно искать розетку. Поддержка быстрой зарядки позволит быстро восстановить заряд. * **Чёткий и плавный дисплей:** разрешение 1340 x 800 пикселей и частота обновления 90 Гц гарантируют яркое и плавное изображение. * **Современный интерфейс:** USB Type-C — удобный и актуальный интерфейс для подключения к другим устройствам и зарядки. * **Компактный и стильный дизайн:** моноблочная конструкция и элегантный серый цвет сделают планшет отличным дополнением к вашему рабочему столу или повседневному арсеналу гаджетов. **Основные характеристики:** * процессор от MediaTek; * одна тыловая камера; * технология дисплея: TFT; * без модуля сотовой связи (только Wi-Fi); * год релиза: 2025. С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб, для учебы, samsung 10", huawei matepad
Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, samsung 8"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 020 руб.3005 руб. в СплитПланшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 6/128GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 670 руб.3668 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 16 450 руб.4113 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST ...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10079543 DREAMY PURPLE INFINIX
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 17 800 руб.4450 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX
-
В наличииЦена 19 010 руб.4753 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Forest Green INFINIX
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб, для учебы, samsung 10", huawei matepad
Теги товара: На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, samsung 8"
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит