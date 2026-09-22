Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11" (5301ARMG) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X8b 4/64Gb 11" (5301ARMG) серый
Планшеты Honor представляют собой стильные и функциональные устройства, идеально подходящие для мультимедийных развлечений и продуктивной работы. Этот планшет выполнен в элегантном сером цвете и имеет прочный корпус из алюминия, что придаёт ему премиальный внешний вид и надёжность. Диагональ экрана составляет 11 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивает чёткое и яркое изображение, что делает просмотр мультимедиа и чтение комфортным для глаз. Устройство работает на операционной системе Android, что позволяет устанавливать множество приложений и наслаждаться широкой функциональностью. Производительность планшета обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц, что позволяет выполнять любые задачи с высокой скоростью. 4 ГБ оперативной памяти достаточно для плавной многозадачности, а встроенная память объёмом 64 ГБ с возможностью расширения через слот для карты памяти позволяет хранить все необходимые файлы и приложения. Для видеозвонков и создания селфи планшет оснащён 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Подключайтесь к сети через стандарт Wi-Fi 802.11 ac и используйте Bluetooth 5 для беспроводного подключения аксессуаров. Планшеты Honor - это надёжные устройства, произведённые в Китае, которые сочетают в себе высокую производительность, современный дизайн и доступную цену, что делает их отличным выбором для любого пользователя.
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