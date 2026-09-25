Top.Mail.Ru
Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 1
Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 2
Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 3
Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 4
Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
ударопрочный пластик
  • Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 1
  • Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 2
  • Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 3
  • Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 4
  • Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х4
Вес, г.
140

Описание товара Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25

Стартер Denzel 96396 — пусковой механизм для бензотриммера Denzel DT-25 96221. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.

Преимущества

  • Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
  • Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
  • Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.

Отзывы о товаре Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Стартер Denzel 96396 — пусковой механизм для бензотриммера Denzel DT-25 96221. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.

Преимущества

  • Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
  • Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
  • Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - стоимость товара 610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...