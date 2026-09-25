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Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 купить с доставкой в Москве
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Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5

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Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 1
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 2
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 3
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 4
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 5
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 6
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 7
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 8
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 9
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 10
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 11
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал диска
сталь
Диаметр, мм
0
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
29
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 1
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 2
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 3
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 4
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 5
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 6
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 7
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 8
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 9
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 10
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 11
  • Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745493
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал диска
сталь
Диаметр, мм
0
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
29
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
16х13х4
Вес, г.
110

Описание товара Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5

Набор ножей Denzel 59706 состоит из 2 режущих элементов из стали SK-5, совместимых с электрическими измельчителями Denzel 59713, 59715, 59716. Длина ножей составляет 70 мм, двусторонняя заточка обеспечивает высокую эффективность работы в течение длительного времени. Набор позволяет быстро заменить изношенные ножи и восстановить работоспособность садового измельчителя.

Преимущества

  • Прочность — ножи изготовлены из высококачественной японской стали SK-5 и выдерживают интенсивные нагрузки без риска поломки.
  • Быстрая установка — необходимый крепеж входит в комплект поставки.
  • Безопасное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый бокс.
  • Гарантия 3 года — надежность ножей подтверждена производителем.

Отзывы о товаре Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал диска
сталь
Диаметр, мм
0
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
29
Страна производитель
Германия
Описание

Набор ножей Denzel 59706 состоит из 2 режущих элементов из стали SK-5, совместимых с электрическими измельчителями Denzel 59713, 59715, 59716. Длина ножей составляет 70 мм, двусторонняя заточка обеспечивает высокую эффективность работы в течение длительного времени. Набор позволяет быстро заменить изношенные ножи и восстановить работоспособность садового измельчителя.

Преимущества

  • Прочность — ножи изготовлены из высококачественной японской стали SK-5 и выдерживают интенсивные нагрузки без риска поломки.
  • Быстрая установка — необходимый крепеж входит в комплект поставки.
  • Безопасное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый бокс.
  • Гарантия 3 года — надежность ножей подтверждена производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5 - купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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