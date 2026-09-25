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Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм купить с доставкой в Москве
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Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм

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Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 1
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 2
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 3
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 4
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 5
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 6
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 7
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 8
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 9
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 10
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 11
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 12
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
алюминий, полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Крепление
лев. резьба, M10, M12, шаг 1,25, 1,5, 1,75 мм
Диаметр, мм
0
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
10
Максимальный диаметр лески, мм
4
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 1
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 2
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 3
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 4
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 5
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 6
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 7
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 8
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 9
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 10
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 11
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 12
  • Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
алюминий, полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Крепление
лев. резьба, M10, M12, шаг 1,25, 1,5, 1,75 мм
Диаметр, мм
0
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
10
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х5
Вес, г.
270

Описание товара Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм

Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм

Отзывы о товаре Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
алюминий, полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Крепление
лев. резьба, M10, M12, шаг 1,25, 1,5, 1,75 мм
Диаметр, мм
0
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
10
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Описание
Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 96358, леска до 4 мм - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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