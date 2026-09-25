Леска для триммера квадрат 2,0 мм х 160 м, на катушке MTX (96876)
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Характеристики
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 737094
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620 руб.
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Характеристики
Бренд
MTX
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х18
Вес, кг.
2
Описание товара Леска для триммера квадрат 2,0 мм х 160 м, на катушке MTX (96876)
Леска для триммера MTX 96876 квадратного сечения, толщиной 2,0 мм и длиной 160 м, поставляется на катушке и позволяет скашивать мягкую, молодую траву, а также густую и жесткую растительность. Используется в качестве режущего элемента для электрических триммеров мощностью 1000-1500 Вт. Пригодится на дачном участке. Долговечность — леска из прочного полиамида PA6 отличается износостойкостью. Квадратное сечение — корд с острыми гранями обеспечивает ровный срез, трава не желтеет после скашивания. Удобное хранение и транспортировка — леска намотана на катушку со специальными отверстиями, в которых можно закрепить кончики корда. Длина 160 м — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
MTX
Диаметр, мм
2
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Леска для триммера MTX 96876 квадратного сечения, толщиной 2,0 мм и длиной 160 м, поставляется на катушке и позволяет скашивать мягкую, молодую траву, а также густую и жесткую растительность. Используется в качестве режущего элемента для электрических триммеров мощностью 1000-1500 Вт. Пригодится на дачном участке. Долговечность — леска из прочного полиамида PA6 отличается износостойкостью. Квадратное сечение — корд с острыми гранями обеспечивает ровный срез, трава не желтеет после скашивания. Удобное хранение и транспортировка — леска намотана на катушку со специальными отверстиями, в которых можно закрепить кончики корда. Длина 160 м — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ.
Леска для триммера квадрат 2,0 мм х 160 м, на катушке MTX (96876) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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