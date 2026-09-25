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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L купить с доставкой в Москве
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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L

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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 1
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 2
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 3
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 4
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 5
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 6
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 7
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 8
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
109
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 1
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 2
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 3
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 4
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 5
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 6
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 7
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 8
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748015
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
109
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х7
Вес, г.
470

Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96391 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм, а также комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М8 х 1,25 мм (левая резьба). Устанавливается на вал электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененной территорией. В катушку можно заправлять леску диаметром до 2,7 мм, что позволяет как подравнивать молодую газонную траву, так и скашивать сорняки.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой по земле, не выключая триммер.
  • Универсальность — в комплект поставки входят гайки разных типоразмеров для установки катушки на триммеры с различными типами крепления.
  • Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.

Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
109
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96391 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм, а также комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М8 х 1,25 мм (левая резьба). Устанавливается на вал электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененной территорией. В катушку можно заправлять леску диаметром до 2,7 мм, что позволяет как подравнивать молодую газонную траву, так и скашивать сорняки.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой по земле, не выключая триммер.
  • Универсальность — в комплект поставки входят гайки разных типоразмеров для установки катушки на триммеры с различными типами крепления.
  • Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М8х1,25L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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