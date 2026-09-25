Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 747893
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
640 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х6
Вес, г.
410
Описание товара Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитСтартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитЛеска для триммера квадрат 2,0 мм х 160 м, на катушке MTX (96876...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКатушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и пра...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитСтартер для бензотриммера DENZEL 96397, DT-33,DT-33S, DT-43,DT-4...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, ...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКатушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96318, легкая заправка лески,...
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКатушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт ...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески,...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. легкая заправка DENZEL 96390, гайка ...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитГоловка триммерная универсальная DENZEL 96388, шайба М8,М10,М20
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.42
Страна производитель
Китай
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304