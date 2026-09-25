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Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 купить с доставкой в Москве
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Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304

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Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 1
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 2
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 3
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 4
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.42
  • Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 1
  • Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 2
  • Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 3
  • Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 4
  • Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х6
Вес, г.
410

Описание товара Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304

Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304

Отзывы о товаре Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.42
Страна производитель
Китай
Описание
Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в комплекте с ножами) DENZEL 96304 - по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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