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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм купить с доставкой в Москве
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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм

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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 1
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 2
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 3
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 4
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 5
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 6
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 7
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 8
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
105
Диаметр посадочного отверстия, мм
105
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 1
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 2
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 3
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 4
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 5
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 6
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 7
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 8
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
105
Диаметр посадочного отверстия, мм
105
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
320

Описание товара Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм

Универсальная триммерная катушка Denzel 96312 с адаптерами (гайка M10 x 1,25, левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10, левая резьба) предназначена для установки на бензиновые и электрические косы. Наличие адаптеров позволяет использовать ее с моделями, оснащенными как присоединительной гайкой, так и винтом. Катушка заправляется леской диаметром 1,6-3 мм, а это значит, что триммер справится не только с обновлением газона, но и с густыми зарослями травы.

Преимущества

  • Простота и удобство — адаптеры легко устанавливаются без использования инструментов.
  • Полуавтоматическая система удлинения лески — достаточно слегка ударить шпулей о землю, чтобы обновить режущий элемент.
  • Прочность — противоударный корпус из полиамида PA6-GF30 обеспечивает долговечность катушки.
  • Максимальная длина лески 15 м — заправлять триммер нужно примерно 1 раз в сезон при нечастом использовании.

Отзывы о товаре Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
105
Диаметр посадочного отверстия, мм
105
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальная триммерная катушка Denzel 96312 с адаптерами (гайка M10 x 1,25, левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10, левая резьба) предназначена для установки на бензиновые и электрические косы. Наличие адаптеров позволяет использовать ее с моделями, оснащенными как присоединительной гайкой, так и винтом. Катушка заправляется леской диаметром 1,6-3 мм, а это значит, что триммер справится не только с обновлением газона, но и с густыми зарослями травы.

Преимущества

  • Простота и удобство — адаптеры легко устанавливаются без использования инструментов.
  • Полуавтоматическая система удлинения лески — достаточно слегка ударить шпулей о землю, чтобы обновить режущий элемент.
  • Прочность — противоударный корпус из полиамида PA6-GF30 обеспечивает долговечность катушки.
  • Максимальная длина лески 15 м — заправлять триммер нужно примерно 1 раз в сезон при нечастом использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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