Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм
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Характеристики
Описание товара Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм
Универсальная триммерная катушка Denzel 96312 с адаптерами (гайка M10 x 1,25, левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10, левая резьба) предназначена для установки на бензиновые и электрические косы. Наличие адаптеров позволяет использовать ее с моделями, оснащенными как присоединительной гайкой, так и винтом. Катушка заправляется леской диаметром 1,6-3 мм, а это значит, что триммер справится не только с обновлением газона, но и с густыми зарослями травы.
Преимущества
- Простота и удобство — адаптеры легко устанавливаются без использования инструментов.
- Полуавтоматическая система удлинения лески — достаточно слегка ударить шпулей о землю, чтобы обновить режущий элемент.
- Прочность — противоударный корпус из полиамида PA6-GF30 обеспечивает долговечность катушки.
- Максимальная длина лески 15 м — заправлять триммер нужно примерно 1 раз в сезон при нечастом использовании.
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Универсальная триммерная катушка Denzel 96312 с адаптерами (гайка M10 x 1,25, левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10, левая резьба) предназначена для установки на бензиновые и электрические косы. Наличие адаптеров позволяет использовать ее с моделями, оснащенными как присоединительной гайкой, так и винтом. Катушка заправляется леской диаметром 1,6-3 мм, а это значит, что триммер справится не только с обновлением газона, но и с густыми зарослями травы.
Преимущества
- Простота и удобство — адаптеры легко устанавливаются без использования инструментов.
- Полуавтоматическая система удлинения лески — достаточно слегка ударить шпулей о землю, чтобы обновить режущий элемент.
- Прочность — противоударный корпус из полиамида PA6-GF30 обеспечивает долговечность катушки.
- Максимальная длина лески 15 м — заправлять триммер нужно примерно 1 раз в сезон при нечастом использовании.
Отзывы о товаре Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96312, М8,гайка М10, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм