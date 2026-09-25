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Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 купить с доставкой в Москве
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Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12

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Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - фото 1
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - фото 2
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - фото 3
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - фото 1
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - фото 2
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - фото 3
  • Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х2
Вес, г.
80

Описание товара Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12

Приводной ремень Denzel 98025 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование виброплиты Denzel VC-12. Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
  • Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
  • Простая установка — замена ремня не занимает много времени.



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Отзывы о товаре Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Приводной ремень Denzel 98025 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование виброплиты Denzel VC-12. Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
  • Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
  • Простая установка — замена ремня не занимает много времени.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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