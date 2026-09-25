Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12
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Характеристики
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 747966
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Загружаем...
490 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х2
Вес, г.
80
Описание товара Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12
Приводной ремень Denzel 98025 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование виброплиты Denzel VC-12. Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.
Преимущества
- Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
- Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
- Простая установка — замена ремня не занимает много времени.
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Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Приводной ремень Denzel 98025 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование виброплиты Denzel VC-12. Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.
Преимущества
- Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
- Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
- Простая установка — замена ремня не занимает много времени.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98025, VC-12 - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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