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Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W купить с доставкой в Москве
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Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W

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Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 1
Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 2
Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 3
Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 4
Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 5
Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 6
Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
VC-12, VC-30W
Комплектация
Стартер - 1 шт
  • Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 1
  • Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 2
  • Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 3
  • Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 4
  • Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 5
  • Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 6
  • Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747968
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12, VC-30W
Комплектация
Стартер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
460

Описание товара Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W

Стартер Denzel 98027 — пусковой механизм для виброплит Denzel VC-12 и VC-30W. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.

Преимущества

  • Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
  • Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
  • Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.



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Отзывы о товаре Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12, VC-30W
Комплектация
Стартер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Стартер Denzel 98027 — пусковой механизм для виброплит Denzel VC-12 и VC-30W. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.

Преимущества

  • Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
  • Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
  • Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стартер для виброплиты DENZEL 98027, VC-12, VC-30W - по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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