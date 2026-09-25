Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W
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Характеристики
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
В наличии
Код товара: 747965
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 510 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х9
Вес, г.
810
Описание товара Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W
Транспортировочный комплект Denzel 98024 предназначен для перемещения виброплиты Denzel VC-30W на небольшие расстояния. Ускоряет выполнение работ по уплотнению гравия, песка, щебня, асфальта, а также укладку тротуарной плитки.
Преимущества
- Эффективность — перемещение виброплиты происходит быстро и без усилий.
- Простая установка — монтаж не занимает много времени.
- Высокое качество изготовления — колеса прослужат долго.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
Страна производитель
Китай
Транспортировочный комплект Denzel 98024 предназначен для перемещения виброплиты Denzel VC-30W на небольшие расстояния. Ускоряет выполнение работ по уплотнению гравия, песка, щебня, асфальта, а также укладку тротуарной плитки.
Преимущества
- Эффективность — перемещение виброплиты происходит быстро и без усилий.
- Простая установка — монтаж не занимает много времени.
- Высокое качество изготовления — колеса прослужат долго.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98024, VC-30W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1510 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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