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Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W купить с доставкой в Москве
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Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W

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Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 1
Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 2
Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 3
Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 4
Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 5
Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 6
Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Коврик полиуретановый - 1 шт
  • Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 1
  • Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 2
  • Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 3
  • Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 4
  • Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 5
  • Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 6
  • Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W
3 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Коврик полиуретановый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х46х1
Вес, кг.
2.2

Описание товара Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W

Полиуретановый коврик Denzel 98022 предназначен для установки на виброплиту Denzel VC-30W. Используется во время укладки тротуарной плитки. Обеспечивает бережное уплотнение на любых поверхностях.

Преимущества

  • Аккуратная работа — коврик предотвращает появление сколов и трещин на плитке.
  • Высокий ресурс — полиуретан характеризуется эластичностью и износостойкостью.
  • Простая установка — особые усилия и специализированные навыки не требуются.



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Отзывы о товаре Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Коврик полиуретановый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полиуретановый коврик Denzel 98022 предназначен для установки на виброплиту Denzel VC-30W. Используется во время укладки тротуарной плитки. Обеспечивает бережное уплотнение на любых поверхностях.

Преимущества

  • Аккуратная работа — коврик предотвращает появление сколов и трещин на плитке.
  • Высокий ресурс — полиуретан характеризуется эластичностью и износостойкостью.
  • Простая установка — особые усилия и специализированные навыки не требуются.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик полиуретановый для виброплиты DENZEL 98022, VC-30W - купить по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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