Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 747967
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
670 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х2
Вес, г.
100
Описание товара Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W
Приводной ремень Denzel 98026 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование виброплиты Denzel VC-30W. Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.
Преимущества
- Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
- Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
- Простая установка — замена ремня не занимает много времени.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-30W
Комплектация
Ремень приводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Приводной ремень Denzel 98026 передает крутящий момент с выходного вала, обеспечивая эффективное функционирование виброплиты Denzel VC-30W. Позволяет восстановить работоспособность техники в случае растяжения или обрыва установленного ремня.
Преимущества
- Надежность и долговечность — высококачественная резина устойчива к растяжению и истиранию.
- Возможность использования в сложных условиях — ремень сохраняет рабочие свойства даже в условиях повышенной влажности и запыленности, высоких и низких температур.
- Простая установка — замена ремня не занимает много времени.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Ремень приводной для виброплиты DENZEL 98026, VC-30W - стоимость товара 670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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