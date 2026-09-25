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Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 купить с доставкой в Москве
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Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12

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Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 1
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 2
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 3
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 4
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 5
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 6
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 7
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 1
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 2
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 3
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 4
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 5
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 6
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 7
  • Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747964
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12
2 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х12
Вес, кг.
1.84

Описание товара Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12

Транспортировочный комплект Denzel 98023 предназначен для перемещения виброплиты Denzel VC-12 на небольшие расстояния. Ускоряет выполнение работ по уплотнению гравия, песка, щебня и укладку тротуарной плитки.

Преимущества

  • Эффективность — перемещение виброплиты происходит быстро и без усилий.
  • Простая установка — монтаж не занимает много времени.
  • Высокое качество изготовления — колеса прослужат долго.



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Отзывы о товаре Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
VC-12
Комплектация
Транспортировочные колеса - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Транспортировочный комплект Denzel 98023 предназначен для перемещения виброплиты Denzel VC-12 на небольшие расстояния. Ускоряет выполнение работ по уплотнению гравия, песка, щебня и укладку тротуарной плитки.

Преимущества

  • Эффективность — перемещение виброплиты происходит быстро и без усилий.
  • Простая установка — монтаж не занимает много времени.
  • Высокое качество изготовления — колеса прослужат долго.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Транспортировочный комплект для виброплиты DENZEL 98023, VC-12 - стоимость товара 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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