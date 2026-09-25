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Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 купить с доставкой в Москве
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Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055

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Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 1
Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 2
Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 3
Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 4
Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
40
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
1
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
  • Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 1
  • Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 2
  • Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 3
  • Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 4
  • Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747407
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
40
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
1
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
320

Описание товара Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055

Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055



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Отзывы о товаре Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055




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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
40
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
1
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклодомкрат одинарный Sparta 875055 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 440 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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