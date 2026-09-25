Стеклодомкрат алюминиевый тройной Matrix 875255
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Характеристики
Описание товара Стеклодомкрат алюминиевый тройной Matrix 875255
Алюминиевый тройной стеклодомкрат Matrix 875255 позволяет поднимать, переносить и устанавливать стекла, зеркала, плитку, листовой металл и другие гладкие материалы. Имеет три вакуумные присоски, которые бережно и надежно фиксируются на поверхности при помощи зажимов. Стеклодомкрат позволяет длительное время удерживать груз весом до 120 кг. Будет полезен во время строительства, ремонта, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
- Долговечность — стеклодомкрат устойчив к коррозии.
- Эргономичность — удобная рукоятка помогает удерживать груз.
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Алюминиевый тройной стеклодомкрат Matrix 875255 позволяет поднимать, переносить и устанавливать стекла, зеркала, плитку, листовой металл и другие гладкие материалы. Имеет три вакуумные присоски, которые бережно и надежно фиксируются на поверхности при помощи зажимов. Стеклодомкрат позволяет длительное время удерживать груз весом до 120 кг. Будет полезен во время строительства, ремонта, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
- Долговечность — стеклодомкрат устойчив к коррозии.
- Эргономичность — удобная рукоятка помогает удерживать груз.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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