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Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 купить с доставкой в Москве
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Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205

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Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 1
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 2
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 3
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 4
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 5
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 6
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 7
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 8
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 9
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 10
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 11
Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 1
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 2
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 3
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 4
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 5
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 6
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 7
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 8
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 9
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 10
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 11
  • Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747411
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205
1 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х10
Вес, г.
860

Описание товара Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205

Алюминиевый двойной стеклодомкрат Matrix 875205 позволяет поднимать, переносить и устанавливать стекла, зеркала, плитку, листовой металл и другие гладкие материалы. Имеет две вакуумные присоски, которые бережно и надежно фиксируются на поверхности при помощи зажимов. Стеклодомкрат позволяет длительное время удерживать груз весом до 80 кг. Будет полезен во время строительства, ремонта, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
  • Долговечность — стеклодомкрат устойчив к коррозии.
  • Эргономичность — удобная рукоятка помогает удерживать груз.



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Отзывы о товаре Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый двойной стеклодомкрат Matrix 875205 позволяет поднимать, переносить и устанавливать стекла, зеркала, плитку, листовой металл и другие гладкие материалы. Имеет две вакуумные присоски, которые бережно и надежно фиксируются на поверхности при помощи зажимов. Стеклодомкрат позволяет длительное время удерживать груз весом до 80 кг. Будет полезен во время строительства, ремонта, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность — корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
  • Долговечность — стеклодомкрат устойчив к коррозии.
  • Эргономичность — удобная рукоятка помогает удерживать груз.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклодомкрат алюминиевый двойной Matrix 875205 - по цене 1650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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