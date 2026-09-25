Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747414
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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
390
Описание товара Ручка-переноска для гипсокартона и стекла Мир Инструмента 87533
Стеклодомкраты «Мир Инструмента» — практичное решение для работы со стеклом и другими подходящими поверхностями. Пластиковый корпус делает инструмент удобным в обращении, а грузоподъёмность до 80 кг позволяет уверенно справляться с тяжёлыми задачами. Произведены в России.
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Бренд
Мир Инструмента
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Страна производитель
Россия
Стеклодомкраты «Мир Инструмента» — практичное решение для работы со стеклом и другими подходящими поверхностями. Пластиковый корпус делает инструмент удобным в обращении, а грузоподъёмность до 80 кг позволяет уверенно справляться с тяжёлыми задачами. Произведены в России.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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