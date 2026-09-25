Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
3
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
В наличии
Код товара: 747409
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1 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
3
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х9
Вес, г.
860
Описание товара Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156
Тройной пластиковый стеклодомкрат Sparta 875156 — устройство для удержания, переноски и установки зеркал, стекол, столешниц, кафельной плитки и других гладких материалов. Три вакуумные присоски имеют зажимы, которые бережно, но крепко фиксируют их на поверхности. Стеклодомкрат будет полезен во время ремонта, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и надежность — корпус из противоударного пластика и присоски для стекол рассчитаны на длительное использование.
- Эффективное применение — 3 присоски для переноски стекла позволяют длительное время удерживать груз весом до 120 кг.
- Комфорт в работе — эргономичную рукоятку удобно держать в руках во время перемещения предметов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
120
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
3
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Тройной пластиковый стеклодомкрат Sparta 875156 — устройство для удержания, переноски и установки зеркал, стекол, столешниц, кафельной плитки и других гладких материалов. Три вакуумные присоски имеют зажимы, которые бережно, но крепко фиксируют их на поверхности. Стеклодомкрат будет полезен во время ремонта, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и надежность — корпус из противоударного пластика и присоски для стекол рассчитаны на длительное использование.
- Эффективное применение — 3 присоски для переноски стекла позволяют длительное время удерживать груз весом до 120 кг.
- Комфорт в работе — эргономичную рукоятку удобно держать в руках во время перемещения предметов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Стеклодомкрат тройной пластиковый Sparta 875156 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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