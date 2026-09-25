Стеклодомкрат двойной Sparta 875155
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 747408
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
690 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х9
Вес, г.
580
Описание товара Стеклодомкрат двойной Sparta 875155
Двойной стеклодомкрат Sparta 875155 предназначен для удержания, переноски и установки зеркал, стекол, столешниц, кафельной плитки и других плоских гладких предметов массой до 80 кг. Две вакуумные присоски бережно, но надежно фиксируются на поверхности при помощи зажимов. Стеклодомкрат будет полезен во время проведения ремонта, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Долговечность — корпус из противоударного пластика и присоски для стекол выдерживают длительное использование.
- Надежная фиксация присосок — стеклодомкрат подходит для длительного удерживания предметов.
- Эргономичность — рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Двойной стеклодомкрат Sparta 875155 предназначен для удержания, переноски и установки зеркал, стекол, столешниц, кафельной плитки и других плоских гладких предметов массой до 80 кг. Две вакуумные присоски бережно, но надежно фиксируются на поверхности при помощи зажимов. Стеклодомкрат будет полезен во время проведения ремонта, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Долговечность — корпус из противоударного пластика и присоски для стекол выдерживают длительное использование.
- Надежная фиксация присосок — стеклодомкрат подходит для длительного удерживания предметов.
- Эргономичность — рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - этот товар вы можете купить по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стеклодомкрат двойной Sparta 875155