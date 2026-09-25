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Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 купить с доставкой в Москве
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Стеклодомкрат двойной Sparta 875155

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Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 1
Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 2
Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 3
Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 4
Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 5
Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 6
Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
  • Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 1
  • Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 2
  • Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 3
  • Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 4
  • Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 5
  • Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 6
  • Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стеклодомкрат двойной Sparta 875155
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х9
Вес, г.
580

Описание товара Стеклодомкрат двойной Sparta 875155

Двойной стеклодомкрат Sparta 875155 предназначен для удержания, переноски и установки зеркал, стекол, столешниц, кафельной плитки и других плоских гладких предметов массой до 80 кг. Две вакуумные присоски бережно, но надежно фиксируются на поверхности при помощи зажимов. Стеклодомкрат будет полезен во время проведения ремонта, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Долговечность — корпус из противоударного пластика и присоски для стекол выдерживают длительное использование.
  • Надежная фиксация присосок — стеклодомкрат подходит для длительного удерживания предметов.
  • Эргономичность — рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Стеклодомкрат двойной Sparta 875155




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sparta
Материал корпуса
пластик
Грузоподъемность, кг
80
Диаметр присосок, мм
117
Количество присосок
2
Комплектация
Стеклодомкрат - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Двойной стеклодомкрат Sparta 875155 предназначен для удержания, переноски и установки зеркал, стекол, столешниц, кафельной плитки и других плоских гладких предметов массой до 80 кг. Две вакуумные присоски бережно, но надежно фиксируются на поверхности при помощи зажимов. Стеклодомкрат будет полезен во время проведения ремонта, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Долговечность — корпус из противоударного пластика и присоски для стекол выдерживают длительное использование.
  • Надежная фиксация присосок — стеклодомкрат подходит для длительного удерживания предметов.
  • Эргономичность — рукоятка с подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклодомкрат двойной Sparta 875155 - этот товар вы можете купить по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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