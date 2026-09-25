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Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo купить с доставкой в Москве
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Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo

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Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 1
Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 2
Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 3
Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 4
Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 5
Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746232
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
700

Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo

Алмазная зачистная чашка Matrix Turbo 72997 диаметром 150 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, для чего предусмотрено посадочное отверстие 22,2 мм. Используется для придания окончательной гладкости бетонным, каменным, мраморным, гранитным и кирпичным поверхностям, а также для снятия фаски на плитах из гранита или мрамора. Предназначена для профессионального применения.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
  • Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
  • Быстрая и плавная шлифовка — чашка имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
  • Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
  • Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазная зачистная чашка Matrix Turbo 72997 диаметром 150 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, для чего предусмотрено посадочное отверстие 22,2 мм. Используется для придания окончательной гладкости бетонным, каменным, мраморным, гранитным и кирпичным поверхностям, а также для снятия фаски на плитах из гранита или мрамора. Предназначена для профессионального применения.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
  • Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
  • Быстрая и плавная шлифовка — чашка имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
  • Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
  • Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка алмазная зачистная Matrix 72997, 150 мм, Turbo - стоимость товара 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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