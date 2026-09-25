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Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик купить с доставкой в Москве
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Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик

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Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 1
Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 2
Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 3
Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 4
Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
75
Длина, мм
67
  • Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 1
  • Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 2
  • Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 3
  • Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 4
  • Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
75
Длина, мм
67
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х8
Вес, г.
310

Описание товара Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик

Универсальное алмазное сверло по керамограниту Matrix 726753 размером 75 х 67 мм, с 3-гранным хвостовиком, применяется для получения отверстий в стекле, плитке, кафеле. За счет высокой концентрации алмазов в режущем слое оно легко справляется со сверлением керамогранита. Сверло рассчитано на профессиональное использование с дрелями и шуруповертами. Водяное охлаждение в процессе работы значительно повышает срок службы оснастки. Преимущества Высокий ресурс — сверло с усиленным корпусом и увеличенным алмазным слоем долго сохраняет рабочие свойства. Антикоррозионное покрытие — при мокром сверлении на сверле не образуется ржавчина. Легкое засверливание — благодаря центрирующему сверлу коронку не уводит в сторону. Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне дрели или шуруповерта. Параметры: Диаметр, мм: 75 Материал обработки: керамогранит Тип хвостовика: трехгранный Диаметр, мм: 75 Материал обработки: керамогранит Особенности: требуется охлаждение Тип хвостовика: трехгранный Вес, кг: 0.32 Длина в упаковке, мм: 155 Ширина в упаковке, мм: 140 Высота в упаковке, мм: 85 Сверло алмазное: 1 шт



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
75
Длина, мм
67
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное алмазное сверло по керамограниту Matrix 726753 размером 75 х 67 мм, с 3-гранным хвостовиком, применяется для получения отверстий в стекле, плитке, кафеле. За счет высокой концентрации алмазов в режущем слое оно легко справляется со сверлением керамогранита. Сверло рассчитано на профессиональное использование с дрелями и шуруповертами. Водяное охлаждение в процессе работы значительно повышает срок службы оснастки. Преимущества Высокий ресурс — сверло с усиленным корпусом и увеличенным алмазным слоем долго сохраняет рабочие свойства. Антикоррозионное покрытие — при мокром сверлении на сверле не образуется ржавчина. Легкое засверливание — благодаря центрирующему сверлу коронку не уводит в сторону. Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне дрели или шуруповерта. Параметры: Диаметр, мм: 75 Материал обработки: керамогранит Тип хвостовика: трехгранный Диаметр, мм: 75 Материал обработки: керамогранит Особенности: требуется охлаждение Тип хвостовика: трехгранный Вес, кг: 0.32 Длина в упаковке, мм: 155 Ширина в упаковке, мм: 140 Высота в упаковке, мм: 85 Сверло алмазное: 1 шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1250 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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