Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик
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Характеристики
Описание товара Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726753, 75 х 67 мм, 3-гранный хвостовик
Универсальное алмазное сверло по керамограниту Matrix 726753 размером 75 х 67 мм, с 3-гранным хвостовиком, применяется для получения отверстий в стекле, плитке, кафеле. За счет высокой концентрации алмазов в режущем слое оно легко справляется со сверлением керамогранита. Сверло рассчитано на профессиональное использование с дрелями и шуруповертами. Водяное охлаждение в процессе работы значительно повышает срок службы оснастки. Преимущества Высокий ресурс — сверло с усиленным корпусом и увеличенным алмазным слоем долго сохраняет рабочие свойства. Антикоррозионное покрытие — при мокром сверлении на сверле не образуется ржавчина. Легкое засверливание — благодаря центрирующему сверлу коронку не уводит в сторону. Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне дрели или шуруповерта. Параметры: Диаметр, мм: 75 Материал обработки: керамогранит Тип хвостовика: трехгранный Диаметр, мм: 75 Материал обработки: керамогранит Особенности: требуется охлаждение Тип хвостовика: трехгранный Вес, кг: 0.32 Длина в упаковке, мм: 155 Ширина в упаковке, мм: 140 Высота в упаковке, мм: 85 Сверло алмазное: 1 шт
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