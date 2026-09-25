Пильный диск по дереву Matrix 73269, ф300 х 32мм, 48 зубьев
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
48
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
В наличии
Код товара: 746355
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х1
Вес, кг.
1.14
Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73269, ф300 х 32мм, 48 зубьев
Пильный диск по дереву Matrix 73269 диаметром 300 х 32 мм, с 48 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
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Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву Matrix 73269 диаметром 300 х 32 мм, с 48 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву Matrix 73269, ф300 х 32мм, 48 зубьев - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1240 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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