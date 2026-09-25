Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание
Тонкий сплошной алмазный диск Matrix 730867 диаметром 250 х 25,4 мм предназначен для «мокрого» резания плотных материалов: керамогранита, керамической и кафельной плитки, мрамора, натурального и искусственного камня. Устанавливается на УШМ или плиткорез. Благодаря небольшой толщине 2,3 мм диск снижает нагрузку на инструмент и увеличивает производительность на 20%. Подходит для бытового и профессионального использования. Во время работы рекомендуется использовать водяное охлаждение.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — диск сплошной формы обеспечивает ровный рез без сколов.
- Увеличение рабочего ресурса на 50% — режущая часть шириной 10 мм состоит из оптимально подобранной металлической связки и алмазного слоя высокой плотности.
- Надежность — режущая часть, изготовленная с использованием ускоренного горячего прессования, устойчива к высоким нагрузкам.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Тонкий сплошной алмазный диск Matrix 730867 диаметром 250 х 25,4 мм предназначен для «мокрого» резания плотных материалов: керамогранита, керамической и кафельной плитки, мрамора, натурального и искусственного камня. Устанавливается на УШМ или плиткорез. Благодаря небольшой толщине 2,3 мм диск снижает нагрузку на инструмент и увеличивает производительность на 20%. Подходит для бытового и профессионального использования. Во время работы рекомендуется использовать водяное охлаждение.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — диск сплошной формы обеспечивает ровный рез без сколов.
- Увеличение рабочего ресурса на 50% — режущая часть шириной 10 мм состоит из оптимально подобранной металлической связки и алмазного слоя высокой плотности.
- Надежность — режущая часть, изготовленная с использованием ускоренного горячего прессования, устойчива к высоким нагрузкам.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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