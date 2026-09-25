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Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев

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Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 1
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 2
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 3
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 4
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 5
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 6
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 7
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 8
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 9
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 10
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 11
Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
60
Длина, мм
185
Ширина, мм
2
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 8
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 9
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 10
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 11
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746446
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев
1 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина, пластик
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
60
Длина, мм
185
Ширина, мм
2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
480

Описание товара Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев

Пильный диск Denzel 733847 диаметром 185 x 30 мм, с 60 зубьями, используется для точного распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 60 мелких трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая чистый рез. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 30/20 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина, пластик
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
60
Длина, мм
185
Ширина, мм
2
Количество предметов в комплекте
1
Развернуть
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733847 диаметром 185 x 30 мм, с 60 зубьями, используется для точного распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 60 мелких трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая чистый рез. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 30/20 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по ламинату DENZEL 733847, ф185 х 30 мм, 60 зубьев - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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