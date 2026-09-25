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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная купить с доставкой в Москве
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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная

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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 1
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 2
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 3
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 4
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 5
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 6
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 6
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746209
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х3
Вес, г.
450

Описание товара Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная

Двухрядная зачистная алмазная чашка Сибртех 72955 диаметром 125 мм устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Оптимальна для интенсивной черновой обработки и подготовки к последующей отделке бетонных, каменных, мраморных, кирпичных и гранитных поверхностей. С помощью чашки можно снять толстый слой бетона, выровнять швы и устранить наплывы после снятия опалубки, удалить крупные дефекты. Изделие предназначено для бытового применения.

Преимущества

  • Увеличенный ресурс — рабочая часть состоит из высокопрочных синтетических алмазов и имеет высоту 5 мм.
  • Эффективная работа — алмазные сегменты расположены на рабочей поверхности в 2 ряда, а отверстия на корпусе обеспечивают своевременный отвод шлама.
  • Коррозионная стойкость — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от воздействия влаги.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72955, 125мм, Двухрядная




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Двухрядная зачистная алмазная чашка Сибртех 72955 диаметром 125 мм устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Оптимальна для интенсивной черновой обработки и подготовки к последующей отделке бетонных, каменных, мраморных, кирпичных и гранитных поверхностей. С помощью чашки можно снять толстый слой бетона, выровнять швы и устранить наплывы после снятия опалубки, удалить крупные дефекты. Изделие предназначено для бытового применения.

Преимущества

  • Увеличенный ресурс — рабочая часть состоит из высокопрочных синтетических алмазов и имеет высоту 5 мм.
  • Эффективная работа — алмазные сегменты расположены на рабочей поверхности в 2 ряда, а отверстия на корпусе обеспечивают своевременный отвод шлама.
  • Коррозионная стойкость — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от воздействия влаги.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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