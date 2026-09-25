Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75909, 150 х 20 х 12,7 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
12
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 746818
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
720 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
170
Описание товара Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75909, 150 х 20 х 12,7 мм
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75909, 150 х 20 х 12,7 мм
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75909, 150 х 20 х 12,7 мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75909, 150 х 20 х 12,7 мм - стоимость товара 720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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