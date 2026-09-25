Сверло-метчик DENZEL 76726, М12 х 1,25 мм, Р6М5
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M12
Посадочный квадрат, мм
6.35
Комплектация
Сверло-метчик М12 х 1,25 мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
В наличии
Код товара: 746910
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710 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M12
Посадочный квадрат, мм
6.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло-метчик М12 х 1,25 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х2
Вес, г.
30
Описание товара Сверло-метчик DENZEL 76726, М12 х 1,25 мм, Р6М5
Сверло-метчик DENZEL 76726, М12 х 1,25 мм, Р6М5
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Диаметр резьбы (М)
M12
Посадочный квадрат, мм
6.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло-метчик М12 х 1,25 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло-метчик DENZEL 76726, М12 х 1,25 мм, Р6М5
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло-метчик DENZEL 76726, М12 х 1,25 мм, Р6М5 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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