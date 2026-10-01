Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная Sparta 729935, 125 мм, сплошная
Сплошная алмазная зачистная чашка Sparta 729935 диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины и используется для чистового шлифования бетонных, гранитных, мраморных, каменных поверхностей и кирпичной кладки. Также с ее помощью можно снимать фаску с гранитных и мраморных плит. Алмазный слой высотой 4,5 мм обеспечивает высокий рабочий ресурс насадки. Чашка рассчитана на бытовое применение.
Преимущества
- Эффективный отвод шлама — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия.
- Высокое качество проводимых работ — сплошная рабочая поверхность шлифует материал быстро и плавно.
- Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
- Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сплошная алмазная зачистная чашка Sparta 729935 диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины и используется для чистового шлифования бетонных, гранитных, мраморных, каменных поверхностей и кирпичной кладки. Также с ее помощью можно снимать фаску с гранитных и мраморных плит. Алмазный слой высотой 4,5 мм обеспечивает высокий рабочий ресурс насадки. Чашка рассчитана на бытовое применение.
Преимущества
- Эффективный отвод шлама — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия.
- Высокое качество проводимых работ — сплошная рабочая поверхность шлифует материал быстро и плавно.
- Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
- Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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