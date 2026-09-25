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Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.

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Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 1
Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 2
Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 3
Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 4
Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 5
Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
139
Комплектация
Сверло - 10 шт
  • Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 3
  • Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 4
  • Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 5
  • Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745872
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
139
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х1
Вес, г.
200

Описание товара Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.

Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715060 размером 6,0 х 139 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки сверл составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.

Преимущества

  • Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
  • Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
  • Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
  • Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
  • Удобная комплектация — 10 сверл хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
139
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715060 размером 6,0 х 139 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки сверл составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.

Преимущества

  • Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
  • Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
  • Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
  • Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
  • Удобная комплектация — 10 сверл хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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